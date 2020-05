Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, directorul general Tesla, a scris pe Twitter ca acțiunile companiei sunt mult prea scumpe. Piața a reacționat imediat, iar acțiunile Tesla au scazut cu 9% intr-o singura zi, generand o pierdere de 14 miliarde de dolari.Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri…

- Reteaua de socializare Facebook Inc a raportat o crestere semnificativa a numarului de noi utilizatori si a vanzarilor in primul trimestru din acest an, peste estimarile analistilor, iar actiunile companiei americane, care mai detine WhatsApp si Instagram, au urcat cu peste 10%, transmit Reuters si…

- Un plan al Statelor Unite de a reduce cu 1 miliard de dolari ajutorul financiar acordat Afganistanului va afecta programul de finantare a fortelor de securitate afgane, au declarat trei surse americane. Potrivit analistilor, reducerea finantarii va afecta atat capacitatea autoritatilor afgane de…

- Un plan al Statelor Unite de a reduce cu 1 miliard de dolari ajutorul financiar acordat Afganistanului va afecta programul de finantare a fortelor de securitate afgane, au declarat trei surse americane. Potrivit analistilor, reducerea finantarii va afecta atat capacitatea autoritatilor afgane de a lupta…

- HP Inc a anuntat joi ca a respins oferta majorata de preluare din partea Xerox, de aproximativ 35 miliarde de dolari, apreciind ca oferta inca subevalueaza producatorul american de PC-uri, transmite Reuters.Luna trecuta, Xerox, unul dintre cei mai mari producatori de fotocopiatoare, a majorat…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters preluat de news.roCompania va oferi spre…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania va oferi spre…

- Actiunile celui de-al doilea producator auto american au scazut cu 9,4%, stergand peste trei miliarde de dolari din capitalizarea bursiera. Comparativ, titlurile producatorului de vehicule electrice Tesla au urcat cu aproape 14%, ceea ce a dus la o capitalizare bursiera de 160 de miliarde de dolari,…