Mesajul optimist al unui epidemiolog Geza Molnar este epidemiolog si isi practica profesia de 45 de ani. In plina criza de COVID-19, el vine cu un mesaj optimist. „Aceasta epidemie, pana acum in Romania, este in platou, evolueaza ca dintii de ferestrau. La evaluare, fata de ultima saptamana, este intr-o scadere de 10 la suta. Deci se termina”, a declarat Geza Molnar pentru MEDIAFAX. Epidemiologul Geza Molnar nu a exclus ca numarul de cazuri sa mai creasca dupa sarbatori, dar acesta este convins ca virusul va disparea incet si de la sine in urmatoarele saptamani. „Fiecare viroza respiratorie are un ciclu, pana ajunge la un grad de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- BULETIN DE PRESA, 23 Martie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locația in care au…

- Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta…

- In urma demersurilor efectuate de autoritatile romane, in cursul acestei nopti si in aceasta dimineata, Politia de Frontiera a efectuatformalitatile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetateni romani si strainisi aproximativ 800 de autovehicule, sositein Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetateni care au contactat virusul, 9 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 10 cazuri noi,…

- Razvan Milea, un politist de frontiera, este internat intr-un spital din Iasi dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, in urma contaminarii in Polonia, in timpul unui examen profesional. Acum, barbatul ii indeamna pe romani sa stea acasa si spera sa invinga boala.

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- Ministerul Sanatatii din Marea Britanie a anuntat ca au fost confirmate 34 de cazuri noi de infectie cu Covid-19, cel mai mare numar intr-o singura zi raportat in Regatul Unit. Bilantul total al britanicilor...