Mesajul lui Iohannis, la final de campanie: "Astăzi, dragii mei, spun - la vot" ​Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, vineri, înaintea încheierii campaniei electorale, prin care i-a îndemnat pe români sa mearga la vot, la alegerile prezidențiale de duminica. &"Pesediștii au vrut sa frânga calea democratica a României, au vrut sa acapareze întreg sistemul de justiției, sa îl politizeze. Și culmea culmilor au finalizat cu un atac fizic asupra românilor, la acel protest de la București în 10 august. Mare, mare rușine! Noi am, voi și cu mine, am luat partea românilor și am oprit efectiv toate aceste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

