Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a mers, duminica, la biserica din Piața Mare a Sibiului, iar la ieșire a declarat ca toți cei din interior s-au rugat pentru victimele incendiului din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piatra…

- Gestul incredibil facut de Klaus Iohannis dupa tragedia care a zguduit Romania din temelii azi-noapte! Șeful statului a mers direct la biserica, in aceasta dimineața, pentru a se ruga pentru victimele care și-au pierdut viața in urma incendiului de pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra-Neamț! Mesaj…

- Imediat dupa aflarea cutremuratoarei stiri, am transmis catre toti preotii si credinciosii din Arhiepiscopia Iasilor indemnul de a se ruga pentru odihna sufletelor celor ce au trecut la cele vesnice si pentru vindecarea celor ce inca sunt in viata dupa acest tragic eveniment. De asemenea, ne rugam si…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un "mesaj de compasiune" pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde au murit 10 pacienți COVID din sectia ATI, iar alte sapte persoane sunt in stare grava.Patriarhul anunta ca se roaga pentru insanatoșirea grabnica…

- Patriarhul Daniel transmite un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Este una dintre rarele mesaje semnate chiar de Patriarh. "Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din secția de „Anestezie și Terapie Intensiva”…

- Romanii au datoria sa promoveze si sa apere interesele de securitate ale tarii, in memoria eroilor care si-au dat viata pe campurile de lupta si din respect si recunostinta fata de veterani, afirma presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", Gabriel Oprea, intr-un mesaj transmis,…

- Au fost inregistrate doua noi decese, la nivelul județului Alba, a unor pacienți confiormați cu COVID-19. Este vorba despre doi barbați de 69 și 71 de ani din Alba Iulia, cu multiple afecțiuni. Barbatul de 69 de ani suferea de multiple afecțiuni, printre care hipertensiune arteriala și diabet de tip…

- Uniunea Militarilor și Polițiștilor 'Mihai Viteazul' susține ca accidentul in care a fost implicata mașina ministrului Transportului Lucian Bode a fost similar celui in care a fost implicat fostul ministrul Gabriel Oprea."Avand in vedere interesul legitim al jurnaliștilor manifestat in spațiul…