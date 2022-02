Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a izbucnit la adresa soțului ei, Laurențiu Reghecampf, dupa declarațiile facute de antrenor in podcastul lui Catalin Maruța: „Pumnul ala trebuia sa ți-l dau ție!“. Scandalul dintre cei doi pare departe de a fi terminat, mai ales dupa ce impresara le-a adus internauților noi „dovezi“…

- In varsta de 13 ani, Laurențiu Reghecampf Jr. sau Bebeto, cum e alintat de familie, a aflat de divorțul parinților și sufera, dupa cum au declarat in diferite interviuri parinții lui. Anamaria Prodan il acuza pe Reghecampf ca nu iși vede copilul, el o contrazice. Invitat in podcastul lui Catalin Maruța,…

- Catalin Maruța il are ca invitat pe Laurențiu Reghecampf in podcastul lui, la „Acasa la Maruța”. Inainte de a se vedea, cei doi au purtat discuții la telefon, discuții pe care acum prezentatorul le-a facut publice. In seara aceasta, de la ora 19.00, pe Youtube, apare podcastul in care Laurențiu Reghecampf…

- Laurențiu Reghecampf, care nu a divorțat inca de Anamaria Prodan, și-a refacut viața alaturi de Corina Caciuc, femeia care anul acesta ii va darui un baiețel. Ies impreuna in oraș, merg la petreceri, așa cum s-a intamplat și de curand. Au fost surprinși impreuna, binedispuși, dansand pe muzica lui Adrian…

- Laurențiu Reghecampf a decis sa spuna tot despre desparțirea de Anamaria Prodan, dupa ce o perioada a preferat sa taca. Antrenorul a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, unde a facut dezvaluiri incendiare. Materialul cu antrenorul de la Universitatea Craiova va aparea pe canalul de YouTube…

- Anamaria Prodan, care e in divorț de Laurențiu Reghecampf, e de o buna perioada de timp și in conflict cu Gigi Becali. Acum, impresara i-a trimis un mesaj taios omului de afaceri, l-a facut fațarnic. Totodata, impresara a spus ca se roaga la Dumnezeu pentru el, sa il ierte pentru tot ce a facut. Recent…