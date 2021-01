Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am nici semnal mai bun la telefon și nici nu prind bulgarii fara antena! Lasand gluma la o parte, n-am stat pe ganduri și azi m-am vaccinat anti-COVID. Ca și director al DSP Alba am beneficiat de vaccin conform strategiei naționale de vaccinare care, in faza I, se adreseaza in primul rand cadrelor…

- Președintele organizației AUR Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost primar al comunei Spring din 2004 și pana in 2020. A pierdut ultimele alegeri locale in urma unei competiții stranse cu candidatul PNL, Iulia Stanila, care a devenit primar. Rusu a pierdut și alegerile parlamentare la nivelul comunei, dar,…

- Locuitorii din județul Alba au primit marți dimineața o alerta pe telefoanele mobile prin sistemul RO-ALERT. Mesajul se refera la nivelul de ridicat de raspandire a SARS-CoV-2. Cetațenii sunt sfatuiți sa respecte masurile sanitare pentru a nu-și pune viața in pericol, respectiv sa poarte masca de protecție.…