Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au suportat batai și umilințe șocante din partea polițiștilor de la Secția 16 din București, pe motiv ca aceștia au indraznit sa le atraga atenția ca nu poarta masca. Un polițist a urinat pe unul dintre tineri, dupa ce l-a dus cu forța și l-a batut pe un camp din afara Capitalei. Trei […]…

- Gheorghe Morosan, barbatul care a sechestrat si ucis doi muncitori intr-un apartament din Onesti, a fost operat de catre medici, iar starea lui este stabila, informeaza News.ro . Directorul medical al Spitalului din Onesti, Anca Bancescu, a declarat ca barbatul este in sectia de Terapie Intensiva, intubat,…

- Joi, 25 februarie, un polițist, in varsta de 30 de ani, de la Brigada Rutiera a Capitalei și-a pierdut viața intr-un accident rutier ce a avut loc in fața Palatului Parlamentului, din București. Barbatul se afla pe motocicleta personala cand a fost izbit de un autoturism. „In jurul orei 18.56 Brigada…

- Poliția Romana trimite o echipa de control la Inspectoratul de Poliție al județului Vaslui, unde sunt suspiciuni ca se cresc artificial salariile unor polițiști cu puțin timp inainte de pensionare, pentru ca, apoi, aceștia sa aiba pensii mai mari, relateaza Mediafax.

- Potrivit surelor Realitatea PLUS, barbatul ar fi facut box de performanta si ar fi fost garda de corp pentru mai multi oameni de afaceri.Aceleasi surse mai spun ca barbatul are antecedente si ca ar fi incercat sa loveasca cu masina intentionat mai mult oameni. In urma cu cativa ani acesta ar fi incercat…

- In ziua in care inca un cadru medical buzoian ( o tanara de 32 de ani, de la UPU ) a pierdut lupta cu noul coronavirus, reprezentanții SANITAS Buzau transmit și un mesaj dur la adresa celor care sunt anti-vaccin: „VACCINAȚI-VA, OAMENI BUNI! NU MAI STAȚI PE GANDURI! VIRUSUL NU ARE CREIER ȘI NICI PREFERINȚE!…

- Membri ai Sindicatului Polițiștilor Europol, filiala Dolj, și ai Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare, filiala Craiova, participa astazi la un protest care are loc in Piața Mihai Viteazul din Craiova. Manifestarea a inceput la ora 10.00 și se va incheia la ora 12.00. Aceasta masura…

- Hușenii sunt așteptați in continuare la urne, in ciuda vremii mocirloase, care ar putea sa descurajeze unii alegatori. Pana acum au votat in jur de 12% dintre cei 30.329 alegatori din listele permanente. 12 persoane și-au exercitat drept la vot cu ajutorul urnei mobile. Secția de votare la care s-au…