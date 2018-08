Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (1 WTA) a continuat tradiția neagra din turul I la US Open și a fost eliminata din nou, de aceasta daa de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6. Liderul WTA nu a parut sa fie daramata de acest rezultat modest și a aparut destul de relaxata la conferința de presa.

- Liderul WTA Simona Halep a postat un mesaj motivational pe Instagram, luni, dupa ce a fost eliminata in primul tur al turneului de grand slam US Open. "Uneori castigi, uneori inveti", este mesajul lui Halep. Simona Halep, locul I WTA, a fost eliminata in primul tur al US Open, dupa ce a fost invinsa,…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) a parasit turneul de Mare Șlem de la US Open inca din primul tur. Liderul mondial a fost neputincios in fața jocului extrem de agresiv al estonei Kaia Kanepi(44 WTA, 33 de ani), care s-a impus cu 6-2, 6-4, dupa doar o ora și 17 minute de joc. ...

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) a parasit turneul de Mare Șlem de la US Open inca din primul tur. Liderul mondial a fost neputincios in fața jocului extrem de agresiv al estonei Kaia Kanepi(44 WTA, 33 de ani), care s-a impus cu 6-2, 6-4, dupa doar o ora și 17 minute de joc. Vezi AICI FOTO de la meci!…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminata de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6, in primul tur de la US Open. Liderul WTA a incercat sa gaseasca explicația evoluției slabe. "Ma așteptam ca ea sa joace așa, fara teama, sa loveasca mingea puternic. Nu pot spune foarte multe lucruri…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) a parasit turneul de Mare Șlem de la US Open inca din primul tur. Liderul mondial a fost neputincios in fața jocului extrem de agresiv al estonei Kaia Kanepi (44 WTA, 33 de ani), care s-a impus cu 6-2, 6-4, dupa doar o ora și 17 minute de joc. Simona parasește pentru…

- Simona Halep se afla deja la Londra, acolo unde pregatește turneul de la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului. In cursul zilei de azi, deținatoarea titlului a efectuat primul antrenament pe iarba din acest an. Simona trebuia sa joace la Eastbourne, dar a ales sa se retraga din…

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, vineri, referitor la incidentul de pe Arena Nationala, cand Gabriela Firea a fost huiduita, ca ea nu face politica si ca a mers pe stadion strict ca sa impartaseasca bucuria de a arata trofeul cu fanii sai. "Eu nu fac politica, nu vreau sa spun nimic…