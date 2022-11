Stiri pe aceeasi tema

- La Chefi la cuțite, 8 noiembrie, a fost difuzata ultima ediție in care Nosfe a mai putut fi urmarit de telespectatorii de la Antena 1. Regretatul artist a fost eliminat dupa cel de-al 10-lea battle, asta dupa ce a obținut cel mai mic punctaj. Pe contul de Instagram a lui Nosfe a aparut un mesaj cutremurator,…

- Polițiștii din Capitala cauta miercuri noaptea, prin tot orașul, un tanar șofer care a trecut pe roșu la semafor, a refuzat sa opreasca la control, iar apoi a fugit de agenți și jandarmi lovind doua mașini. Incidentul s-a petrecut in Sectorul 4. Dupa ce a scapat de forțele de ordine, teribilistul și-a…

- La patru zile de la moartea lui Nosfe, Killa Fonic a oferit prima reacție publica privind acest subiect și alegerea lui de a nu da declarații pana acum. Foostul membru de la Șatra Benz a transmis un mesaj dur ”fanilor”, așa cu ii numește pe cei care l-au criticat pentru ca nu a dat declarații publice…

- La o zi dupa inmormantarea lui Nosfe, colegul sau de trupa din Șatra Benz, Keed, i-a transmis un omagiu emoționant in mediul online. In cadrul unei postari pe contul lui de Instagram, fostul concurent de la Chefi la cuțite a vorbit despre mul pe care l-a admirat și care a plecat dintre cei vii la doar…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- O dubla tragedie a zguduit noaptea trecuta orașul Gaești. O mama de numai 34 de ani s-a spanzurat dupa ce copilul sau de aproape 5 ani s-a inecat in piscina din curtea proprie. Gestul extrem la care a apelat tanara a șocat intreaga țara. Se pare ca, dupa ce a aflat ca fiul sau a decedat, femeia nu a…

- Cami, o femeie de 34 de ani, a fost gasita moarta dupa ce copilul ei, Albert, in varsta de 5 ani, a decedat inecat in piscina din curte, in Gaești. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare inainte de tragedie. A fost cautata șase ore de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, cu un caine de…

- Anamaria Prodan vrea sa pastreze in familie conflictul deschis cu Laurentiu Reghecampf, cu care se afla in divort. Dupa bataia din plina strada de vineri, impresara de fotbalisti sustine ca nu va mai face niciun fel de comentarii publice despre viata privata a familiei sale ori despre fostul sau partener…