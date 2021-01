Stiri pe aceeasi tema

- Parma l-a transferat pe Dennis Man (22 de ani), contra sumei de 13 milioane de euro, iar Laurențiu Reghecampf (45 de ani), fost antrenor al jucatorului la FCSB, i-a transmis un mesaj noului fotbalist al formației de pe Stadio Ennio Tardini. Laurențiu Reghecampf l-a pregatit pe Dennis Man la FCSB, in…

- Plecarea lui Dennis Man (22 de ani) la Parma le va aduce celor de la FCSB 11 milioane de euro și depașirea unui prag fabulos de cand Gigi Becali (62 de ani) e patron: peste 100 de milioane de euro incasați exclusiv din vanzarea fotbaliștilor. La fix 18 ani de cand a devenit patron al celor de la FCSB,…

- Parma a scos deja la vanzare tricouri cu Dennis Man (22 de ani, extrema dreapta), fotbalistul pe care l-a cumparat recent de la FCSB. Deși inca Man nu a fost prezentat oficial, gruparea din Serie A a pus la dispoziția fanilor noul echipament pe care romanul il va imbraca in Italia. Astfel, suporterii…

- 7 scurte - Va reuși Dennis Man la Parma? O analiza scrisa de Catalin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor. 1. Primul transfer adevarat al lui Becali din postura de patron la Steaua, așa cum se numea in acte pe-atunci, a fost Claudiu Raducanu la Espanyol Barcelona in 2004. Suma: 1,3 milioane…

- In scurt timp, Dennis Man (22 de ani) va deveni cel mai scump jucator vandut de un club din Romania. Fotbalistul lui FCSB a zburat in Italia pentru a semna cu Parma, care va achita 13 milioane de euro in schimbul sau. In 2016, FCSB achita 250.000 euro catre UTA pentru transferul lui Dennis Man. Felul…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul FCSB, a rezolvat transferul lui Dennis Man (22), care va merge la Parma, dar nu concepe sa piarda un alt fotbalist important. Este vorba despre capitanul Florin Tanase (26). Plecarea lui Dennis Man ar putea fi ultima de la FCSB in aceasta iarna. Gigi Becali, finanțatorul…

- Dennis Man e omul momentului la FCSB. Fotbalistul anului trecut in Ancheta GSP a ajuns golgeterul echipei și al campionatului și e urmarit de mai multe cluburi din strainatate, Gigi Becali primind deja o oferta de 12 milioane de euro de la Parma. Pana ca transferul sau in Occident sa se materializeze,…

- Parma il urmarește in aceasta perioada pe Dennis Man, cel mai bun fotbalist din Liga 1. Site-ul italian Tuttomercatoweb susține ca „transferul unei extreme care sa creasca viteza pe banda e prioritara”. Directorul sportiv Marcello Carli e interesat de Man. Ales fotbalistul anului in ancheta Gazetei…