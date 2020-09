Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan nu a ramas indiferenta la mesajul lui George Burtcea de la Ferma. George Burcea, 32 de ani, a postat recent pe pagina personala de Instagram un clip cutremurator in care spune ca Andreea Balan, 36 de ani, va avea mereu un loc special in inima lui. Acesta spune ca nu ar putea fi […] The…

- Chiar daca a plecat in reality-showul „Ferma – orașeni versus sateni”, George Burcea nu scapa de problemele cu Andreea Balan, de care s-a desparțit in urma cu 8 luni. Solista a fost recent acuzata ca vrea sa-l scoata pe soțul ei din showul de la Pro Tv prezentat de Mihaela Radulescu și s-a vazut nevoita…

- Deși nu au confirmat faptul ca ar avea o relație, Andreea Balan și Tiberiu Argint au plecat din nou impreuna pe litoral și nu s-au sfiit sa le arate fanilor fotografii din escapada lor la mare. Dupa ce Andreea Balan și Tiberiu Argint au fost surprinși in ipostaze tandre pe plaja de la Vama Veche, cei…

- George Burcea, inca soțul Andreei Balan, a postat un mesaj frumos, dar foarte tulburator, pe Facebook. Actorul a facut un anunț care i-a emoționat pe mulți dintre prietenii sai virtuali, dar in același timp a facut și marturisiri dureroase din copilaria sa. George Burcea s-a inscris intr-un ONG care…

- Actorul a avut mai multe postari dubioase de cand s-a desparțit de Andreea Balan. Astazi, acesta a scris din nou un mesaj, la care a primit mai multe comentarii și intrebari din partea internauților. George Burcea a bagat frica in ei. Ce a facut fostul soț al Andreei Balan dupa ce aceasta s-a afișat…

- Implicat in scandalul divorțului cu Andreea Balan, George Burcea a devenit lupul cel rau din poveste, primind multe acuzații din partea oamenilor care candva l-au iubit și l-au apreciat. Cu toate acestea, un mesaj postat de fostul soț al Andreei Balan a impresionat milioane de romani. George Burcea,…

- Andreea Balan este din nou fericita, la 6 luni dupa ce soțulei, George Burcea a decis sa iși paraseasca familia. Artista a fost suprinsa lamalul marii alaturi de nou iubit, iar cei doi pareau mai fericiți ca niciodata.Barbatul din viața interpretei este fratele unei celebre prezentatoare tv.Andreea…

- Andreea Balan a trecut peste George Burcea. Cantareața are un nou barbat in viața ei, dar pe acesta se pare ca vrea sa-l țina departe de ochii lumii. Dupa desparțirea cu scantei de actorul George Burcea, cu care are doua fetițe, fanii Andreei Balan au crezut ca o sa treaca mult timp inainte sa o...…