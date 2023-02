Stiri pe aceeasi tema

- Vremea incepe sa se incalzeasca, potrivit prognozei ANM pentru urmatoarele doua saptamani, 30 ianuarie – 12 februarie. Maximele se vor incadra intre 5 și 6 grade, iar minimele vor fi cuprinse in general intre minus 2 și minus 6 grade.

- Dupa o perioada cu temperaturi uneori specifice mai degraba primaverii, decat sezonului rece, iarna pare decisa sa-și arate semnele, pe final de ianuarie, in unele zone din țara. Vremea va intra intr-un proces de racire, in urmatoarea perioada, anunța meteorologii. Iar in unele zone din țara se vor…

- Saptamana 23.01.2023 - 30.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de sud-vest a tarii, iar in rest cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare, mai…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, arata meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care au realizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. 16 – 23 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Elena Udrea rupe tacerea cu privire la suferința pe care a experimentat-o in penitenciar, atunci cand s-a vazut nevoita sa petreaca sarbatorile de iarna departe de familie și de fiica ei. Mesajul emoționant al fostului ministru al Turismului a devenit viral pe rețelele sociale. Ce a patimit Elena Udrea…

- Andreea Balan a trecut prin cateva schimbari in ultima perioada și acum se simte mult mai liniștita. Are și planuri mari pentru anul 2023 pe care le-a impartașit la Xtra Night Show. Totodata, s-a pregatit pentru Craciun alaturi de fiicele sale, Ella și Clara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru ultimele saptamani din acest an. Perioada celor doua saptamani de prognoza va fi caracterizata de alternața intervalelor cu vreme rece cu cele mai calde decat in mod obișnuit. Astfel, cel mai frig va fi in primele zile și…

- Temperaturile vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani publicata miercuri de Administrația Naționala de Meteorologie.