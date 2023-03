Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin au semnat in cursul zilei de azi, in cea de-a a doua zi a vizitei lui Xi la Moscova, o declarație comuna, cerand soluționarea crizei ucrainene și angajamentul Rusiei de a relua discuțiile menite sa puna capat razboiului din Ucraina. Ce și-au…

- Oficiali americani i-au spus ambasadorului rus in SUA ca Moscova trebuie sa fie mai atenta cand zboara prin spatiul aerian international, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby. Acesta a precizat ca drona prabușita in Marea Neagra s-ar putea sa nu fie recuperata, din cauza…

- Ucraina „va invinge negresit” in razboiul sau cu Rusia in pofida „unui an sumbru de disperare” dupa invazia tarii de catre armata Moscovei, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP. „Libertatea vine cu un pret. Trebuie sa ne luptam pentru ea in fiecare zi. Astazi,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri seara, planurile unei contraofensive ucrainene pregatite pentru primavara, dar pana atunci a subliniat ca este important ca ofensiva rusa sa fie zadarnicita si a dat asigurari ca Moscova are piederi mari in randul fortelor sale, potrivit…

- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…

- In Germania, unii oameni ar vrea ca guvernul de la Berlin sa iși schimbe strategia cu privire la razboiul din Ucraina și sprijinul pentru Kiev. Unele dintre cele mai importante personaje ale acestei campanii au legaturi cu Kremlinul sau cu extrema dreapta, potrivit unei investigații Reuters.Intr-o piața…

- Pentru foarte mulți ruși, ultima zi a anului va fi marcata de o decizie neașteptata luata de liderii regimului lui Vladimir Putin. Cei vizați direct sunt locuitorii capitalei Moscova și cei din Sankt Petersburg. Ce au transmis președintele Rusiei și ministrul Apararii, Andrei Șoigu. Ce decizie au luat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…