- Jose Luis Martinez-Almeida, primarul conservator al Madridului, semnaleaza ca un numar foarte mic de cazuri de Covid-19 se produc in restaurante si sustine deschiderea afacerilor in ciuda pandemiei, transmite Mediafax. Pentru primarul capitalei spaniole, mersul la restaurant nu presupune un risc mai…

- In aceasta perioada, parca ocrotit de perdeaua de atacuri dramatice declansate la adresa sa de Trump, prietenul sau Putin isi urmeaza netulburat consolidarea visului sau de putere absoluta. Si o face cu atat mai linistit cu cat toata lumea are a se concentra pe cu totul alte probleme, conflicte neinsemnate…

- Statele Unite ale Americii (SUA), țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, a depașit pragul de 7,8 milioane infectari și a ajuns la peste 217.000 decese, conform datelor Worldometer.com. In ultimele 24 de ore, in SUA au fost inregistrate 53.668 noi infectari și au fost confirmate 938 de…

- Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat China susținand ca „va plati scump pentru ceea ce a facut lumii”. Mesajul a aparut intr-un videoclip filmat miercuri la Casa Alba in care Trump vorbește despre situația dramatica din America, provocata de pandemia de COVID-19.Intr-un videoclip filmat…

- In ultimii ani, am auzit de mai multe ori in Parlament afirmația ”cu ei nu se poate discuta...”. Am auzit-o de reprezentanți ai diferitelor partide parlamentare cu referire la parlamentarii USR. Aceeași afirmație mi-a fost relatata și de colegii din consiliile locale din București. Mesajul a fost impins…

- Crima s-a petrecut intr-o anexa a locuintei celor doi soti. Barbatul a luat un topor si si-a lovit sotia de mai multe ori. La scurt timp, criminalul in varsta de 47 de ani s-a spanzurat de un copac in gradina casei. Politistii si procurorul de caz, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis,…