Gianfilippo Bancheri este primarul din Delia, o comuna cu 4.500 de locuitori, din Sicilia, aflata la 100 km sud-vest de Palermo. Mesajul sau plin de indignare a devenit viral in toata Europa.

"Mulți dintre voi ați facut pancarte pe care ați scris "Totul va fi bine", ați postat pe Facebook mesaje asemanatoare, dar eu aș vrea sa ințeleg cum va fi totul bine? Cum va fi totul bine daca noi continuam sa ieșim in fiecare zi la cumparaturi, cand cumparaturile ar trebui facute o data la 10 zile? Cum va fi totul bine daca mulți dintre voi ies ca sa-și ia țigari in fiecare zi? Ok, ai acest viciu,…