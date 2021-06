Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și soția sa, Jill, și-au inceput prima lor deplasare in strainatate de la instalarea la Casa Alba cu un turneu in Europa. Prima escala a fost miercuri, in Regatul Unit, pentru a-l intalni pe Boris Johnson și a participa la summitul G7. Va merge apoi la Bruxelles, iar punctul culminant al turneului…

- Joe Biden ii va intalni, in prima sa calatorie in strainatate in calitate de presedinte al Statelor Unite, pe Boris Johnson, Recep Erdogan si Vladimir Putin si va discuta cu o regina si un rege, a anuntat Casa Alba, joi, conform Reuters.

- Joe Biden ii va intalni, in prima sa calatorie in strainatate in calitate de președinte al Statelor Unite, pe Boris Johnson, Recep Erdogan și Vladimir Putin și va discuta cu o regina și un rege, a anunțat Casa Alba, joi, conform Reuters.

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Președintele SUA, Joe Biden, a cules, vineri, o papadie de pe peluza de langa Casa Alba, apoi i-a oferit-o ​​primei doamne Jill Biden, in timp ce mergeau spre elicopterul Marine One, care urma sa-i transporte pe cei doi in Georgia, informeaza Reuters . Joe Biden s-a oprit, s-a aplecat și a rupt ușor…

- Politicieni, companii si sindicate din Europa au cerut marti Statelor Unite sa-si reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu cel putin 50% in acest deceniu, sporind astfel presiunea asupra administratiei Joe Biden inaintea summitului de saptamana viitoare privind schimbarile climatice, transmite…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…