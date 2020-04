Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu și-a cerut iertare in fața cetațenilor pentru ca in acest an Paștele nu va fi sarbatorit tradițional. Șeful Gvernului a indemnat populația sa se resemneze intr-un cerc cit mai restins in aceste zile importante pentru toți creștinii. ”Oameni buni, vreau sa va rog sa ma iertați pentru…

- "Fiecare zi reprezinta un dar deosebit pe care Domnul ni-l face noua oamenilor, dar mai ales sunt zile de sarbatoare speciala prin care noi, credinciosii, avem ocazia sa petrecem cu bucurie in prezenta Harului Sau. Desi anul Milei Domnului 2020 a debutat in lume cu unele semne de ingrijorare ce au…

- Sarbatorile pascale sunt intampinate de primaria Teiuș cu un mic colț colorat și aranjat cu ornamente specifice sarbatorilor pascale. Pe o banca, un iepure de mari dimensiuni ține in mana un buchet de flori, iar mai multe oua, viu colorate au fost pasate, pe iarba in jurul decorațiunii. ” Paștele este…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata pe Facebook un mesaj pentru credinciosii catolici care sarbatoresc duminica Pastele si pentru cei ortodocsi care sarbatoresc Floriile. "Credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici le doresc sa primeasca Invierea Domnului cu sanatate,…

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, le-a multumit ungurilor, in particular "medicilor, asistentilor, ambulantierilor si infirmierilor" pentru munca pe care o depun in aceste "vremuri de grea incercare", in mesajul televizat de Pastele catolic transmis vineri, informeaza MTI, citata de Agerpres.Referindu-se…

- Arhiepiscopul emerit de Alba Iulia si Fagaras, al Bisericii greco-catolice, Lucian Cardinal Muresan, ii indeamna pe credinciosi sa sarbatoreasca in mod spiritual Pastele de anul acesta.

- Cristian Tudor Popescu: Mesajul ar trebui sa aiba un impact considerabil. Este un mesaj simplu. Am putea spune un mesaj normal și in același timp este un mesaj excepțional. Haideți sa ne gandim puțin ce au facut alți lideri din aceasta lume in fața pandemiei. Langa noi, premierul Bulgariei…