Mesajul de avertizare al unui primar buzoian: „Trebuie să reducem consumul” Seceta care a pus stapanire pe Romania produce primele unde de șoc la nivelul comunitaților, care se vad nevoite sa iși reduca semnificativ consumul de apa. Apelurile la utilizarea raționala a lichidului vital au inceput sa curga din partea primarilor de localitați, care vad cu propriii ochi cum rezervele de apa scad de la o … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

