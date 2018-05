Mesajul Ambasadei SUA de ziua presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani

Stiri pe aceeasi tema

- Anual, pe 3 mai, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei o componenta esentiala a unei guvernari democratice. Societatile democratice nu sunt infailibile, dar sunt responsabile. Romania a devenit un model regional pentru statul de drept.…

- Romania a devenit un model regional pentru statul de drept, multe dintre aceste imbunatatiri datorandu-se eforturilor unor jurnalisti romani de a spori transparenta, de a dezvalui neregulile si de a trage la raspundere institutii si persoane fizice pentru actiunile lor, arata Ambasada Statelor Unite…

- Astazi, pe tot mapamondul se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei, prilej cu care ActiveWatch organizatie de drepturile omului care militeaza pentru comunicarea libera in interes public a facut public raportul redactat in cadrul Programului FreeEx, care isi propune consolidarea accesului la…

- Premierul Benjamin Netanyahu spera ca Romania sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Benjamin Netanyahu si-a exprimat speranta ca si Bucurestiul va face un pas similar Statelor Unite, mutand cat mai repede posibil ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Intr-un comunicat al Biroului…

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni ...

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, va dona carți Bibliotecii Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava. In cursul zilei de miercuri, 25 aprilie a.c., Ambasada S.U.A. la Bucuresti si Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava vor inaugura Raftul American (American Shelf), eveniment ce va avea loc de la ora…

- Ziua Mondiala a Sindromului Down este marcata astazi si la Iasi, județul cu cele mai multe persoane cu aceasta maladie din Romania, peste 280. In cadrul Centrului Regional de Reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilitați Iasi, beneficiaza de terapie 70 de copii cu diverse afectiuni. Raluca Diaconiuc…

- Romania si-a manifestat interesul de a se conecta la asa-numitul Coridor Sudic de Gaze (SGC), din Rusia spre Europa, a anuntat joi Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene si comisar european pentru Uniunea Energiei, relateaza site-ul agentiei de stiri Trend.