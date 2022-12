Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de milioane de argentinieni sarbatoresc in aceste clipe victoria naționalei lui Lionel Messi in fața Franței la Cupa Mondiala din Qatar. Centrul capitalei, Buenos Aires, este plin de fanii ieșiți in strada.Naționala de fotbal a Argentinei a caștigat finala Cupei Mondiala dupa ce s-a impus in fața…

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Daca intalnirea Argentina-Franta este noua, meciul dintre firmele producatoare de echipament sportiv Adidas-Nike este deja un mare clasic in finala Cupei Mondiale de fotbal. Argentina-Franta va fi a patra finala Adidas-Nike din Cupa Mondiala de cand Nike participa (1998) si a doua pentru echipa Frantei,…

- Naționalele de fotbal ale Argentinei si Frantei se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar, duminica, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la ora 17:00. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1. Atat Argentina cat și Franța au caștigat Cupa Mondiala de Fotbal de doua ori in istorie. Sud-americanii…

- Lionel Messi, superstarul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a lipsit de la antrenamentul colectiv de joi al nationalei tarii sale, cu trei zile inaintea finalei Cupei Mondiale din Qatar impotriva echipei Frantei, detinatoarea trofeului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

