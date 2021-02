Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a inceput sa aduca in vederea utilizatorilor, cu ajutorul status-urilor, angajamentul sau fața de confidențialitatea noastra. Aceste mesaje de atenționare au inceput sa apara sambata in SUA și Marea Britanie, iar unii utilizatori au raportat ca in India apar de ceva vreme. „Au existat multe…

- ​Google a anuntat vineri ca a eliminat de pe platforma sa de descarcare a aplicatiilor reteaua sociala Parler, populara printre cei mai înversunati sustinatori ai presedintelui republican Donald Trump, din cauza prezentei mesajelor care incita la violenta, informeaza sâmbata AFP, preluata…

- Prima zi de negocieri intre liderii partidelor din coalitia de guvernare nu s-a terminat si cu transarea modului de impartire a prefectilor pe judete, in conditiile in care atat PNL, cat si USR-PLUS, vor sa aiba reprezentantul lor in teritoriu in mai multe judete puternic dezvoltate, sustin surse politice…

- Politicienii au transmis mesaje de Craciun in care amintesc de pandemie și iși exprima speranța revenirii la normalitate. Am invațat sa ne bucuram de lucrurile care chiar conteaza, spune Mircea Fechet, in timp ce Marcel Ciolacu afirma ca romanii trebuie sa lupte pentru revenirea la o viața normala.

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 17.12.2020: cazuri confirmate pozitiv – 5.552; cazuri vindecate și externate – 3.787; in carantina la domiciliu –748depersoane; in carantina instituționalizata –…

- ziua eroilor Lucrurile intra intr-o oarecare normalitate in privinta vehiculelor care circula cu viteza redusa. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca vehiculele rutiere care se deplaseaza cu maxim 25 km/h sa fie inmatriculate si inregistrate de catre Registrul Auto Roman. Exceptie…

- Mii de scrisori din partea celor mici au ajuns in ultimele zile la o adresa poștala a lui Moș Craciun din Franța. Copiii din intreaga lume i-au scris lui Moș Craciun despre temerilor lor și ce cadouri ași dores. O fetița de 10 ani a spus ca vrea ca matușa ei sa nu se imbolnaveasca de aceste sarbatori,…