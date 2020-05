Mesaje și felicitări de 1 iunie. Urări frumoase pentru copii Mesaje și felicitari de 1 iunie se pot trimite copiilor de toate varstele și chiar adulților care, pentru o zi, se simt din nou copii. Iata o selecție de mesaje, felicitari și urari de 1 iunie, Ziua Copilului. 1 iunie, Ziua Copilului este un prilej minunat de a trimite mesaje, felicitari și urari copiilor mici și mari sau oricarei persoane careia vrem sa-i aducem zambetul pe buze in aceasta zi. Caci, de 1 iunie, oricine se poate simți copil pentru o zi, poate uita de griji și probleme, redescoperind bucuria jocului. Mesaje și felicitari pentru copii de 1 iunie Copile drag, nu te grabi sa cresti!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

