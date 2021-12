Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat luni, in bilanțul provizoriu, 6.993 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 322 decese dintre care 11 anterioare. Datele detaliate vor fi transmise in buletinul informativ de la ora 13.00.Știre in curs de actualizare. Bilanțul,…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul de vineri, ca 481 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 480 in ultimele 24 de ore. Un deces anterior a fost raportat acum. Numarul de cazuri noi de COVID este de 12.474 dupa efectuarea a 66.679 de teste. In ceea ce privește numarul persoanelor…

- In ultimele 24 de ore, Romania a confirmat 15.410 de cazuri noi, numarul de teste urmand sa fie anunțat in bilanțul oficial trimis in jurul orei 13.00. Totodata, autoritațile au anunțat alte 357 de decese COVID, dintre care 356 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Autoritațile au transmis principalele…

- In ultimele 24 de ore, Romania a confirmat 15.410 de cazuri noi, numarul de teste urmand sa fie anuntat in bilantul oficial trimis in jurul orei 13.00. Totodata, autoritatile au anuntat alte 357 de decese COVID, dintre care 356 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Autoritatile au transmis principalele…

- Campaniile de vaccinare din strainatate și-au atins obiectivul. In timp ce mai multe țari iși redeschid granițele și renunța la restricții, spitalele din Romania nu mai au locuri pentru bolnavii de Covid-19. Țarile lumii incep, rand pe rand, sa renunțe la restricții și sa iși redeschida granițele. Potrivit…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa ca s-a stabilit in cadrul instituției pe care o conduce sa fie transmise saptamanal mesaje RO-Alert prin care populația sa ia aminte de respectarea masurilor, dar și de vaccinarea anti-coronavirus.…

- Prin aceasta informare, autoritațile îi îndruma pe oameni sa respecte masurile de prevenție luate la nivel național și sa se informeze din surse sigure. Totodata, autoritațile îi îndruma pe români sa se vaccineze acum: …

- Autoritatile de la Chisinau livreaza un nou lot de vaccinuri impotriva COVID-19 cetațenilor domiciliați in stanga Nistrului și mun.Bender. Autoritațile de la Chișinau vor preda centrelor de sanatate din regiunea transnistreana 5104 doze de vaccin anti-Covid, dintre care 2004 doze de Pfizer și 3100 doze…