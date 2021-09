Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Federatiei Romane de Baschet (FRB), Carmen Tocala, care si-a luat ramas bun de la multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin, luni, la sediul CS Dinamo, a declarat ca sportul romanesc trece printr-un moment greu si ca toti cei implicati trebuie sa preia in primul rand demnitatea cu care…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Ivan Patzaichin a fost depus astazi la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde va sta pana maine cand va fi transportat spre cimitirul Bellu din Capitala. Oamenii vin sa-și ia ramas bun de la fostul sportiv, iar in urma cu puțin timp sicriul a fost acoperit cu…

- Simona Halep a publicat doua mesaje in memoria lui Ivan Patzaichin si Ion Caramitru, cele doua personalitati care au incetat din viata.Constanteanca Simona Halep a publicat doua mesaje in memoria lui Ivan Patzaichin si Ion Caramitru, cele doua personalitati al Romaniei care au murit pe 5 septembrie…

- ”E legenda… un CampiOM s-a transformat in stea. Ivan Patzaichin a plecat dintre noi. Povestea sa e povestea succesului, a bunului simț și a caracterului. E povestea unui fiu al Deltei care a dat inapoi inzecit și a inspirat oamenii sa traiasca frumos. Dincolo de medaliile stralucitoare, 7 olimpice (4…

- Una dintre ele care a ramas in memoria iubitorilor de sport din Romania a fost la Jocurile Olimpice de la Munchen, din anul 1972.Acolo, Ivan Patzaichin, pentru a se califica in finala a fost nevoit sa concureze cu pagaia rupta pentru 500 de metri."In serii, regulamentul prevedea ca in primii 25 de metri,…

- Ivan Patzaichin, o figura reprezentativa a sportului romanesc, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. Gazeta Sporturilor publica in randurile urmatoare 5 momente importante din cariera celui mai mare canoist roman. GSP i-a dedicat lui Ivan Patzaichin o ediție aniversara in noiembrie 2019,…

- In anul 1972, Ivan Patzaichin a castigat aurul olimpic dupa ce a fost nevoit sa concureze cu pagaia rupta. Povestea acestui moment de glorie a ramas pentru totdeauna in istoria sportului romanesc.

- Legendarul canoist Ivan Patzaichin, care a murit la 71 de ani , a povestit in urma cu doi ani, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro, momentul care a ramas in istoria sportului romanesc, atunci cand a concurat cu pagaia rupta, la Olimpiada de vara de la Munchen, 1972. „Norocul meu a fost…