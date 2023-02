Mesaje de Dragobete. De ce românii sarbătoresc dragostea azi Romanii au și ei sarbatoarea lor dedicata dragostei – Dragobetele – pe care o celebreaza in fiecare an pe 24 februarie. Insa, puțini știu povestea din spatele zilei in care se sarbatorește iubirea . O legenda veche spune ca Dragobetele era fiul Babei Dochia. Dragobetele era un barbat chipes, neastamparat, navalnic. Legenda populara spune ca, “atunci cand il vedeau, femeile cadeau in mrejele lui precum mustele”. „In literatura de specialitate, Dragobetele este comparat cu Eros sau Cupidon, fiind un simbol al iubirii in Panteonul romanesc. Este vesel, iubitor si reprezinta energia, vitalitatea si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Apelor Romane monitorizeaza si transmit zilnic catre Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta informatii cu privire la stadiul si evolutia formatiunilor de gheata, in conditiile in care acestea au fost in extindere si intensificare. „Formatiunile de gheata (gheata la mal, naboi,…

- Prognoza meteo pentru luni, 30 ianuarie 2023, temperaturile sunt apropiate de specificul lunii ianuarie. Cerul va fi unul temporar noros și ninsorile vor aparea, in mod special seara, in Transilvania, Maramureș, Crișana, la munte și in anumite zone din Banat, Muntenia și Dobrogea, dar nu sunt excluse…

- Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10, meteorologii anunta cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali și de Curbura, intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat in Oltenia,…

- Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Romane, organizat in Sala Unirii din Alba Iulia. Intrarea este libera Centrul de Cultura „Augustin Bena” organizeaza, marți, 24 ianuarie 2023, incepand cu ora 17:00, in Sala Unirii din Alba Iulia, un spectacol folcloric extraordinar dedicat Unirii Principatelor…

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara. „La data de 16 Ianuarie 2023, gradul de aprovizionare cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului…

- Rezerva de apa in cultura graului de toamna se va incadra, in urmatoarele zile, in limite apropiate de optim si optime in Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, in timp ce in Dobrogea si in zone din Moldova, Muntenia si Transilvania se vor inregistra deficite de apa in sol,

- Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie: Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte Meteorologii din cadrul Administrației Naționale…

- De la o extrema la alta, SCHIMBARE RADICALA, vremea, 16 noiembrie 2022, astazi, temperaturile cresc dar cerul va prezenta preponderent innorari. Vor exista condiții de ploaie in Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania, Crișana, Banat și Timișoara, dar și izolaat in Dobrogea. La altitudini mari,…