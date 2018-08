Stiri pe aceeasi tema

- Echipa SSC Farul Constanta (antrenorul Ion Barbu) va evolua sambata, 18 august, de la ora 11, la Calarasi, impotriva celor de la Academica Clinceni, in cea de-a treia etapa a Ligii a ll-a la fotbal. Meciul figureaza ca fiind pe teren propriu si nu va fi televizat.

- In conditiile in care stadionul "Farulldquo; din Constanta ramane in continuare neomologat pentru Liga a 2 a, SSC Farul a trebuit sa stabileasca alta arena pentru partida din etapa a 3 a a Ligii a 2 a, considerata pe teren propriu, cu Academica Clinceni. Au existat doua variante: arena "Ion Comsaldquo;…

- Meciul FC Viitorul – Dunarea Calarasi, contand pentru prima etapa a Ligii I, a fost intrerupt, in minutul 64, din cauza unei pene de curent, in contextul in care la Ovidiu ploua torential, informeaza news.ro.In momentul intreruperii jocului, scorul era 0-1. A marcat Honciu, in minutul…

- Ieri a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalului, tragerea la sorti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019. In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare, din…

- Calificata in cupele europene pentru al treilea an consecutiv, FC Viitorul deschide oficial noul sezon in fotbalul romanesc. Pe 12 iulie, baieții lui Hagi vor disputa, in deplasare, prima manșa din primul tur al Europa League. Motiv pentru care constanțenii au fost primii care au incheiat pregatirea…

- Adrian Mititelu a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, ca a castigat procesul privind palmaresul Universitatii Craiova la Curtea de Apel Timisoara! Asadar, teoretic, formatia nou-promovata in Liga a 3-a, FC U Craiova 1948, ar urma sa fie considerata continuatoarea Craiovei Maxima.Conform…

- FC Ripensia a incheiat pozitiv sezonul 2017-18 al Ligii a II-a, cu o victorie, scor 3-2, pe teren, in fața retrogradatei Știința Miroslava. Rezultatul final s-a schimbat insa la comisii. Departamentul de competiții din cadrul FRF s-a sesizat pentru ca moldovenii au folosit un jucator aflat in stare…

- Daca va deveni campioana Ligii a II-a, Dunarea Calarași ar putea salva direct Pandurii Targu Jiu, fara ca formația gorjeana sa mai depinda de rezultatul dificilei partide cu contracandidata Dacia Unirea Braila. Chiar și in cazul unui eșec la Braila al trupei lui Bogoi, un succes al Dunarii…