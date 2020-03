Stiri pe aceeasi tema

La nivelul țarii, numarul bolnavilor de COVID-19 este de 108. Caz 103 este un barbat de 51 ani, din Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina Caz 104 este un tanar de 19 ani, din Hunedoara, contact al cazului 59. Caz 105 este un copil, 4 ani, contact al cazului 59.

Insititutul Național de Meteorologie și Hidrologie a emis mai multe avertizari nowcasting cod galben de vreme rea. Una dintre acestea vizeaza județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Hunedoara și Alba. In aceste zone se vor

Circulație ingreunata pe DN 68A, la limita dintre județele Timiș și Hunedoara, dupa un accident de circulație in care au fost implicate doua autocamioane. Conform martorilor, unul dintre TIR-uri era „trans pe dreapta", staționarea fiind semnalizata cu triunghiul reflectorizant. Un al doilea camion nu

Gaurile din conducta de alimentare cu apa a orașului Hațeg, județul Hunedoara, au fost astupate cu bucați de lemne. Revoltat dupa ce a vazut aceasta „reparație", un localnic a fotografiat acel tronson si a postat imaginile pe Facebook.

Un accident rutier mortal s-a petrecut, duminica, la intrarea in municipiul Hunedoara, dinspre Calan. Un adolescent in varsta de 13 ani, de etnie roma, a condus un autoturism Mercedes ML cu volan pe partea dreapta

Cod galben de vant puternic, in mai multe judete, intre care Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, de vineri dimineata pana sambata.

RESITA – Sediul Pro Romania din Resita, aflat vizavi de Casa de Cultura din municipiu, va fi vineri, 17 ianuarie 2020, gazda desfasurarii Regionalei zonale Vest – Sud-Vest Pro Romania. La intalnire va participa si seful formatiunii politice, Victor Ponta. La eveniment vor fi prezente delegatiile judetelor

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla