MESAJ RUNE luna noiembrie 2023 pentru zodii. Ce îți transmit pietrele mistice Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant.Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

