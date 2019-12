La prima ședința de Colegiu Prefectural la care a participat noul prefect al județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a transmis șefilor de instituții deconcentrate un mesaj extrem de raspicat, cu privire la activitatea din instituțiile publice bistrițene, modul de colaborare, dar și activitațile care vor urma in perioada urmatoare. Totodata, prefectul a promis controale in instituțiile publice. Prefectul Stelian Dolha a tinut sa puncteze cateva dintre regulile care pot constitui un model de buna practica in desfasurarea acestor sedinte lunare. „Vreau sa ne schimbam puțin modalitatea de abordare…