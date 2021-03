Stiri pe aceeasi tema

- A fost nevoita sa paraseasca Washington DC dupa ce sotul sau, Donald Trump, a fost infrant de Joe Biden la alegerile din 2020. Acum, fosta Prima Doamna, Melania Trump, isi petrece timpul la resedinta Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, si e furioasa pe succesoarea ei, Jill Biden.

- Dosarul acuzarii lui Donald Trump se bazeaza pe ”fapte concrete și solide”, a declarat marți senatorul democrat Jamie Raskin, difuzând un montaj video la deschiderea procesului fostului președinte, relateaza AFP. Alesul, fost profesor în drept, a promis ca va evita „lecțiile…

- Învestirea lui Joe Biden drept al 46-lea președinte al Statelor Unite i-a perplexat pe unii adepți ai QAnon care au promovat teoria potrivit careia Donald Trump va ramâne la Casa Alba dupa ziua de miercuri, relateaza The Hill.Utilizatori de pe mai multe forumuri și camere de chat…

- Portocaliul este noul negru. Prima doamna Melania Trump a purtat o rochie Gucci cu blazon portocaliu dupa ce a ajuns in Palm Beach, Florida, din Washington, DC, impreuna cu fostul președinte Donald Trump. Aceasta a marcat ultimul zbor al duo-ului cu Air Force One in calitate de președinte și prima doamna,…

- Donald Trump a sustinut miercuri ultimul sau discurs ca presedinte al SUA, in fata unui mic grup de simpatizanti ai sai veniti la baza aeriana Andrews (Maryland), relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agepres . ”Ne vom intoarce, intr-un fel sau altul”, le-a promis el in acest discurs…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Imagini cu un camion al unei firme de mutari, parcat la una din intrarile Casei Albe, au devenit virale pe retelele de socializare, internautii sarbatorind ceea ce ei au numit inceputul plecarii lui Donald Trump. Fotografia și inregistrarea video publicata de The Hill prezinta un grup de lucratori ai…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…