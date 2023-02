Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj emoționant, cu prilejul impliniriii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful PSD a dat asigurari cu privire la solidaritatea Romaniei fața de Ucraina și aliații NATO, criticand dur acțiunile…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu puternic impact emoțional, la un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Acesta a criticat aspru acțiunile agresive ale lui Vladimir Putin, expunand realele amenințari care pandesc intreaga lume. In plus, astazi seara, in semn de solidaritate, Palatul…

- Razboiul din Ucraina a afectat grav economia intregii Europe, dar in special a romanilor. Unul din efectele cel mai acut resimtite dupa inceperea razboiului din Ucraina si impunerea de sanctiuni Rusiei este scumpirea galopanta a carburantilor.Preturi record la carburantiMotorina si benzina au ajuns…

- Este foarte putin probabil ca survolarea spatiului aerian al NATO de catre o racheta ruseasca sa provoace o escaladare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. ISW „continua sa evalueze cu un grad ridicat de incredere ca presedintele…

- Rusia planuiește o ofensiva majora care sa coincida cu aniversarea unui an de la inceperea razboiului din Ucraina, pe 24 februarie, potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, citat de The Guardian. Vorbind presei franceze, Reznikov a avertizat ca Rusia va apela la un contingent mare…

- Autoritatile ruse anunta miercuri ca au ucis prin impuscare un militar, Dmitri Perov, in varsta de 31 de ani, care a dezertat dintr-o baza militara, despre care mai multe publicatii scriu ca a fugit dintr-o unitate desfasurata in cadrul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP. "Dmitri Perov, cautat…

- „Una dintre infracțiunile potențiale legate de incalcarea sancțiunilor e contrabanda", a spus Kovesi. Procurorul șef al Parchetului European a mai adaugat ca acestea pot fi investigate deja.Oligarhii ruși au fost loviți puternic de sancțiunile impuse de guverne sau organizații internaționale. Acestea…

- Liderul de la Kremlin a transmis un mesaj de Anul Nou, intr-o perioada extrem de dificila, cand tensiunile cu statele occidentale sunt in continua creștere iar razboiul din Ucraina continua, scrie Reuters.