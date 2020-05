Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, le-a spus duminica italienilor ca isi vor putea petrece concediile in afara locuintelor, la plaja, la munte sau in alte orase italiene, in conditiile in care tara isi ridica gradual restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza dpa. …

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat joi ca guvernul sau va relaxa progresiv restrictiile impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii COVID-19, tinandu-se cont de nivelurile de contagiune diferite intre regiunile Italiei, transmit Reuters si dpa. ''Prefer sa o spun tare si raspicat,…

- Secretarul de Stat, Bogdan Despescu, a transmis un mesaj ferm romanilor din Diaspora care se gandesc sa vina in Romania pentru a petrece Paștele. „Referitor la perioada sarbatorilor pascale, mentinem operationala linia a doua de control la frontiera. Astfel, toti cetatenii care vin in Romania sunt…

- Pacientul numarul 1 depistat cu coronavirus in Italia s-a vindecat si a fost externat. Barbatul, in varsta de 38 de ani, a vorbit despre experiența lui și a indemnat pe toata lumea sa stea acasa, pentru a evita transmiterea COVID-19.

- Un antreprenor din IT pune gratuit la dispoziția autoritaților romane un sistem de inteligența artificiala care detecteaza pneumonia (care apare la cazurile grave de infectare cu noul coronavirus) cu precizie de 92%, au declarat pentru Libertatea surse din domeniu. Este vorba de Andrei Marinescu, cel…

- in Lombardia, o regiunea extrem de populata a Italiei, unde se afla și capitala financiara a țarii, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre care 252 au fost inregistrate de sambata și pana duminica, fiind cel mai mare bilanț pana in prezent. In total, in Italia s-au inregistrat 368 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, in care a exprimat solidaritatea cu poporul italian. Iohannis afirma ca este esentiala cooperarea pentru a combate urgenta sanitara globala si a exprimat intreaga disponibilitate de colaborare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj presedintelui Italiei in care iți arata aprecierea fața de eforturile depuse in lupta cu coronavirus și disponibilitatea de colaborare pentru a identifica cele mai bune solutii si masuri pentru eradicarea...