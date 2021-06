Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul 5 este o…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat opozitia fata de proiectul de gazoduct germano-rus Nord Stream 2, mentionând ca este vorba de o "chestiune complicata", relateaza vineri dpa, preluata de Agerpres."Ma opun Nord Stream 2 de multa vreme", a amintit Biden joi seara.Întrebat…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…