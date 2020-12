Mersul Trenurilor de călători pentru anul 2021 intră în vigoare duminică Noul Mers al trenurilor 2020-2021 intra in vigoare incepand de duminica, 13 decembrie, si va fi valabil pana la data de 11 decembrie 2021, informeaza CFR Calatori. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii pietei, atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a capacitatii de transport, in limita resurselor disponibile, se mentioneaza in comunicatul CFR Calatori. Conform noului Mers al Trenurilor 2020-2021, vor circula zilnic in medie 1.200 trenuri, in functie de perioada din an. De asemenea, se vor derula programele de transport consacrate, vor fi mentinute legaturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Mers al Trenurilor 2020-2021 intra in vigoare din data de 13 decembrie 2020 si va fi valabil pana la data de 11 decembrie 2021, CFR Calatori anuntand ca a oferta este adaptata cererii pietei, atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a capacitatii de transport, in limita resurselor disponibile.

- Cu toate ca suntem intr-o criza economica accentuata, exista județe din Romania care se dezvolta. Doua județe importante din zona de vest a țarii, Timiș și Caraș-Severin au demarat mai multe proiecte importante. Proiectele inițiate de cele doua județe se bazeaza pe fonduri europene de infrastructura.…

- Pandemia de coronavirus determina tot mai multe țari sa ia masuri de restricție pentru a opri raspandirea virusului. Incepand de vineri vecinii noștri iau masuri dure din cauza exploziei de cazuri din ultima vreme care au copleșit spitalele din toata țara. Guvernul bulgar, pana in prezent reticent la…

- Departamentul de poliție din New York a deschis o investigație, dupa ce un barbat a fost filmat in timp ce tragea cu un aruncator de flacari in aer, urcat pe un autobuz aglomerat din Brooklyn, informeaza The Independent.In imaginile respective, care au ajuns pe rețele de socializare, barbatul a fost…

- Romania trece duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 25 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anuntat ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Ora de iarna 2020. De ce nu se mai schimba ora in Romania…

- In acest an, trecerea la ora de iarna se face in noaptea de sambata, 24 octombrie spre duminica, 25 octombrie. Romania revine la Timpul Legal Roman, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. Ora de iarna este considerata ora standard.In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie are loc schimbarea…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 25 octombrie 2020, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM, trecere care nu modifica mersul trenurilor in vigoare, potrivit Mediafax.In noaptea de 24/25 octombrie 2020, cand ora…

- Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Marian Andronache, are mai multe masuri concrete care odata implementate vor contribui la imbunatațirea serviciului de transport public local de calatori din municipiul reședința de județ. Marian Andronache a subliniat…