CFR anunta o avarie in zona Regionalei Iasi, trenurile IR 1833 (Iasi – Cluj) si IR 1832 (Cluj – Galati) urmand a tranzita zona cu tractiune Diesel. Intarzieri ale trenurilor sunt si pe raza Regionalei Timisoara, conform Companiei. Avarie in zona Regionalei Iasi O avarie s-a produs la firul de contact al caii ferate statiile Cosna si Floreni, in zona Regionalei Iasi, dupa ce pantograful locomotivei unui tren de marfa s-a rupt, producand la randul sau ruperea firului de contact al caii ferate. In aceste conditii, doua trenuri de calatori care urmeaza sa tranziteze zona respectiva – IR 1833 (Iasi…