- Compania Merriam Webster a adaugat termenul ”second gentleman” (al doilea domn) in dictionarele sale pentru a descrie rolul lui Doug Emhoff, sotul vicepresedintei SUA, Kamala Harris, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Definiția noului termen este urmatoarea: ”sotul sau partenerul masculin al unui…

- Dupa ce Hamala Harris a devenit prima femeie care ocupa funcția de vicepreședinte al SUA, America are parte de o noua premiera: „second gentleman”, sau „al doilea domn”. Este vorba despre soțul Kamalei Harris, Doug Emhoff, care are, incepand de azi, și un cont oficial de Twitter.

- In emisiunea ”Sunday Morning” de pe postul de televiziune ”CBS News”, Kamala Harris, 56 de ani, a povestit ca și-a intalnit soțul, pe Doug Emhoff, 56 de ani, la o ”intalnire pe nevazute”, pusa la cale de un prieten comun, scrie Bild.Senatoarea de California, prima femeie nominalizata pentru funcția…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, și coechipiera sa Kamala Harris, au fost au fost desemați personalitațile anului de catre revista Time, anunța BBC, conform Mediafax. „Biletul Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Perechea democrata a invins alți trei finaliști:…

- Curg felicitari din toate colțurile lumii pentru echipa Joe Biden - Kamala Harris. Președintele Klaus Iohannis a scris pe Twitter ca il felicita pe președintele ales pentru victorie și ca se așteapta la consolidarea parteneriatului strategic.

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Fostul președinte american s-a declarat mandru de fostul sau vicepreședinte ajuns acum liderul Americii. Obama a fost de altfel puternic implicat in campania de susținere a candidaturii lui Biden.„Nu aș putea fi mai mandru sa-l felicit pe viitorul nostru președinte, Joe Biden, și pe viitoarea noastra…