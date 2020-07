Merkel: UE trebuie să se pregătească pentru Brexit fără acord BUCURESTI, 2 iul – Sputnik, Doina Crainic. Vorbind in Camera inferioara a parlamentului din Germania, Merkel a spus ca, desi „va continua sa sustina eforturile pentru gasirea unei soluții bune”, Uniunea Europeana „trebuie sa se pregateasca pentru o situație in care nu se va ajunge la un acord”, potrivit RT. „Progresul in negocieri este foarte limitat”, a declarat Merkel, care a preluat miercuri funcția de șef al președinției rotative a Consiliului UE. „Progresul in negocieri este foarte limitat”, a declarat Merkel, care a preluat miercuri funcția de șef al președinției rotative aUE. Deși negocierile dintre UE și Marea Britanie sunt accelerate, faptul ca termenul limita pentru extinderea acestora a trecut inseamna… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 2 iul – Sputnik, Doina Crainic. In data de 30 iunie, a inceput numaratoarea inversa, astfel ca mai este exact un an pana la termenul limita de depunere a cererilor pentru obtinerea rezidentei de catre cetatenii europeni, termenul fiind 30 iunie 2021, potrivit eureporter.com. ©…

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. Autoritatea Aeronautica Civila informeaza pasagerii și operatorii aerieni despre condițiile de acces pe teritoriul țarii. Astfel, moldovenii care au acte de identitate expirate pot intra pe teritoriul Republicii Moldova fara restricții. © Photo : Guvernul Republicii Moldova…

- BUCUREȘTI, 21 iun – Sputnik, Evan Rautu. Pana azi, 21 iunie, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei – depașindu-se pragul psihologic de 24.000. © AFP 2020 / Noel CelisBiolog: Care sunt simptomele ascunse ale coronavirusului…

- CHIȘINAU, 21 iun – Sputnik. Inca un deces ca urmare a contaminarii cu coronavirus este anunțat in aceasta dimineața de Ministerul Sanatații – a decedat un barbat de 55 de ani din autonomia gagauza, care era internat la spitalul din Comrat. Este al 465-lea deces cauzat de complicațiile provocate de…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Președintele Rusiei susține ca in multe state a fost necesara anularea restricțiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19. Și asta pentru ca de acest lucru depinde in mod direct economia. © AP Photo / Alvaro BarrientosSpania, relaxare restrictii: ce se intampla de la…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Organizația Mondiala a Sanatații a publicat astazi un raport in care a prezentat date despre sanatatea fizica, relațiile sociale și bunastarea mintala a 227.441 de elevi cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani, din 45 de țari, inclusiv din Republica Moldova. Datele au fost…

- BUCURESTI, 24 apr – Sputnik, Doina Crainic. Specialiștii OMS recomanda pentru aceasta perioada consumul zilnic de alimente proaspete, neprocesate, consumul de apa si evitarea zaharului, grasimilor și excesului de sare. © AP Photo / Matthias SchraderOktoberfest, victima coronavirusuluiAstfel,…

- © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICIAlte 86 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID - 19: Bilanțul a ajuns la 1799BUCUREȘTI, 14 apr – Sputnik. Prim-ministrul Franței, Edouard Philippe, a anunțat ca a purtat o discuție…