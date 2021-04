Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a facut apel, joi, catre germani sa stea acasa de Paste si sa se intalneasca cu mai putini oameni. Astfel ar ajuta la limitarea celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

- Armata germana va trimite personal si echipamente medicale in Portugalia, unde locurile la sectiile de terapie intensiva din spitale sunt aproape de a se epuiza din cauza noului val de infectari cu coronavirus, a indicat duminica Ministerul Apararii de la Berlin, transmit Reuters si dpa. Portugalia,…

- Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) a decis amanarea partidei dintre campioana en titre, Tampa Bay Lightning, si Carolina Hurricanes pana luna viitoare, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, scrie Reuters. Astfel, partida care ar fi trebuit…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, le-a declarat parlamentarilor din partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), ca se asteapta la prelungirea pana la inceputul lui aprilie a restrictiilor de circulatie impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus, scrie marti cotidianul Bild, preluat de Reuters.…

- Austria va oferi saptamanal elevilor teste anti-COVID-19 usor de utilizat, odata cu redeschiderea scolilor, a anuntat sambata ministrul educatiei din aceasta tara, Heinz Fassmann, potrivit Reuters."Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire…