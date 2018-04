Merkel anunta ca Germania nu se va alatura unui posibil atac impotriva Siriei

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice.



"Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva Siriei, insa sustinem toate eforturile care scot in evidenta ca folosirea armelor chimice este inacceptabila", a spus Merkel, citata de Reuters.



Declaratiile cancelarului german vin in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca…