Meritocrație, mediocrație, prostocrație Aristotel a distins trei „forme de stat” dupa efectivul celor care asigura dominația. „Democrația” este dominația multora, spre deosebire de dominația unuia, care este „monarhia” (la limita, „tirania”), și de dominația puținilor, care este „aristocrația” (uneori, simpla „oligarhie”). Stagiritul se temea ca „democrația” permite celor saraci și insuficient chibzuiți sa ia decizii. Distincțiile au evoluat. Istoria ne-a impus, mai cu seama in consecința modernitații, sa delimitam „democrația” de „ochlocrație” – acea exercitare a dominației de catre mulțimi neinstruite. Cu timpul, insa, proprietarii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

