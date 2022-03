Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 14:00, naționala de rugby a Romaniei infrunta selecționata Țarilor de Jos, in ultima etapa a Rugby Europe Championship. Cu o victorie, „stejarii” ar prinde locul 3 in grupa de calificare, care asigura prezența la barajul pentru Cupa Mondiala din 2023. Meciul va…

- Romania intalnește ACUM Portugalia, intr-un meci extrem de important in lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din Franța din 2023. Partida a inceput la ora 17:30, poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro și este televizata pe TVR 1 și TVR HD. live » Romania - Portugalia 3-0 Meciul se joaca la…

- Romania intalnește Portugalia intr-un meci extrem de important in lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din Franța din 2023. Romania - Portugalia este programat sambata, 12 februarie, de la ora 17:30 pe Stadionul Arcul de Triumf. ...

- Dominic Fritz, președintele USR Timiș și primar al Timișoarei, a condamnat agresiunea verbala a deputatului AUR de Timiș Ciprian Titi Stoica impotriva timisoreanului Ovidiu Ganț, reprezentant al Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Stoica l-a insultat azi, in Camera Deputaților, pe Ganț etichetandu-l…

- O singura firma s-a inscris la licitația pentru realizarea Machetei Digitale a Municipiului Timișoara. Acum urmeaza etapa in care se va analiza oferta depusa. Macheta va fi o premiera pentru Romania, fiind un proiect complex ce presupune interoperabilizarea fluxurilor de date de la nivelul intregului…

- Respinsa total de fostul edil șef al Timișoarei, imbrațișata de municipalitațile de succes din Romania, ideea bugetului participativ, in cadrul caruia cetațenii decid direct, prin vot, destinația unor sume din bugetul orașului devine realitate și in capitala Banatului. De la inceputul acestui an, și…

- Echipa nationala masculina a Romaniei s-a calificat in prima faza play-off a Campionatului Mondial din 2023, dupa ce a invins astazi, la Cluj-Napoca, selecționata Republicii Moldova, 33-23. Un turneu la care trebuia sa participe patru echipe a ramas numai in trei, iar programul s-a modificat, dupa ce…

Echipa naționala a Romaniei a caștigat ieri, scor 33-30, duelul contra Israelului din primul tur al calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2023. Roland Thalmaier a inscris de 6 ori, Gabi...