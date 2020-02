Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc astazi la cursuri dupa ce vreme de mai bine de trei saptamani au avut vacanța de iarna, care a coincis cu cea intersemestriala și care a inceput pe 20 decembrie 2019. Școlarii incep semestrul al doilea, unul dintre cele mai lungi semestre din istoria recenta a școlii, acesta avand cinci…

- Carmen Dimitriu, unul dintre cei mai apreciați profesori de Limba și literatura romana din Romania, cu o vasta experiența la catedra și cu pregatire profesionala atat in țara, cat și in strainatate, din anul 2018 este lector la Universitatea de Stat din orașul Comrat aflat in Regiunea Autonoma Gagauzia…

- Constientizând ca urmeaza sa faca un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”… Am scris cele ce urmeaza, fiind provocat de un interviu mai vechi al unui fost pretendent la postul de primar al capitalei, Valeri Klimenko. Acesta marturisea,…

- De mai bine de o luna, copiii din trei clase de a cincia de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Capitala au ramas fara profesor de limba si literatura romana, dupa ce cadrul didactic a demisionat. Administratia institutiei nu a gasit nici acum un inlocuitor.

- Intr-o comunitate de pe Facebook, mai multi straini, dar si romani curiosi si dornici sa dea o mana de ajutor, fac schimb de cunostinte gramaticale si de impresii privind dificultatea sau muzicalitatea limbii romane.

- Autoritatile din Olandaau decis sa ii ajute pe romani sa voteye in conditii civilizate, dupa incidentele de la alegerile europarlamentare, cand mii de romani din strainatate au ramas in afara secțiilor de votare, dupa inchiderea urnelor. ”Autoritațile olandeze ne-au pregatit indicatoare pentru parcarea…

- Școlile din județe vor fi incluse intr-o campanie de informare și prevenire, derulata de Colgate Romania in parteneriat cu Crucea Roșie. De 26 de ani, compania Colgate Romania deruleaza Programul Școlar Colgate, in cadrul caruia elevii primesc informații despre ingrijirea orala corecta, despre ce…

- Elevii indieni, multi purtand masti de fata, s-au intors in scolile in New Delhi si orasele inconjuratoare, chiar daca poluarea aerului a ramas la niveluri 'nesanatoase' in majoritatea zonelor din nordul Indiei, inclusiv in capitala. Biroul meteorologic din India prognozeaza precipitatii usoare pentru…