Cum de marea evaziune fiscala din Romania nu indraznește nimeni sa se atinga, doi inspectori de la Antifrauda au amendat și ei ce au prins: niște țarani care vindeau mere și pere pe marginea drumului, iar in plus mai aveau și niște țuica la ei. In total, au dat patru amenzi in valoare de 30.000 lei fiecare. Șeful ANAF spune ca ii este rusine de astfel de oameni si de maniera in care inteleg ei sa lupte impotriva evazioniștilor. “In mintea lor au considerat ca in Timisoara toate cluburile isi fiscalizeaza toate veniturile, toate marile restaurante inregistreaza tot ceea ce se vinde, ca achizitiile…