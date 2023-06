Merck&Co a dat în judecată guvernul SUA, încercând să oprească programul de negociere a preţului medicamentelor vândute prin Medicare Aceasta este prima incercare a unui producator de medicamente de a contesta legea, despre care industria farmaceutica spune ca va duce la o pierdere de profit care va forta companiile sa reduca in dezvoltarea de noi tratamente inovatoare. Americanii platesc mai mult pentru medicamentele eliberate pe baza de reteta decat orice alta tara. Reforma administratiei Biden privind preturile medicamentelor isi propune sa economiseasca 25 de miliarde de dolari anual pana in 2031 prin negocieri privind preturile medicamentelor platite de Medicare, planul guvernamental de sanatate pentru cei cu varsta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

