Mercedesul unei familii de români cu copii mici a luat foc în mers, pe autostradă, în Ungaria: „Au încercat să-l calmeze”. VIDEO O familie de romani a trait clipe de groaza pe o autostrada din Ungarie, unde mașina lor, un Mercedes, a luat foc in mers. O patrula a agenților fiscali maghiari a intervenit prompt și i-a ajutat pe romani, se relateaza pe pagina de Facebook a Administrației Naționala Fiscale și Vamale maghiare.Parinții romani calatoreau in Austria impreuna cu cei doi copii mici cand a inceput sa iasa fum gros din mașina lor și apoi aceasta a luat foc, pe autostrada M1. Trei agenți fiscali au intervenit și i-au luat pe copii și pe mama și i-au dus la o gradinița din apropiere.Tatal, care a incercat sa-și salveze… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

