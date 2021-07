Mercedes va accelera trecerea la o gamă formată aproape în totalitate din mașini electrice Grupul german Daimler ar vrea sa elimine aproape în totalitate mașinile pe combustie interna din gama pâna aproape de anul 2030, dupa ce acum câteva luni oficialii companiei spusesera ca la final de deceniu ar vrea ca hibridele și electricele sa reprezinte 50% din vânzari. Mercedes a lansat recent sedanul electric EQS.



Un important oficial de la Daimler a spus ca grupul își schimba strategia de la &"EV first&" la &"EV only&", asta însemnând ca mașinile electrice vor fi mult mai mult decât o prioritate.



Mercedes nu a dat însa un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

