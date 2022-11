Conform acordului propus, Mercedes-Benz va plati 2,8 milioane de dolari in restituiri catre consumatori, iar fiecare consumator calificat din Arizona va primi pana la 625 de dolari per vehicul, a declarat procurorul general din Arizona, Mark Brnovich. ”Arizona cere adevarul in publicitate, pentru a ajuta consumatorii sa ia cele mai informate decizii pentru ei insisi”, a spus el. Mercedes-Benz, care a negat acuzatiile si nu a facut nicio admitere a vinovatiei, va plati, de asemenea, 2,7 milioane de dolari in penalitati, iar Robert Bosch, care a spus, de asemenea, ca nu si-a recunoscut raspunderea…