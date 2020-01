Mercedes-Benz rămâne cel mai mare producător mondial de mașini de lux, pentru al patrulea an executiv Mercedes-Benz ramane cel mai mare producator mondial de mașini de lux, pentru al patrulea an executiv Constructorul auto german Mercedes-Benz si-a aparat cu succes titlul de cel mai mare producator mondial de automobile de lux, dupa ce si-a devansat rivalii BMW AG si Audi pentru al patrulea an consecutiv, transmite Bloomberg. Vineri, producătorul a informat că livrările sale de vehicule marca BMW au crescut anul trecut cu 2%, până la 2,17 milioane de autoturisme. Anterior, Mercedes-Benz a informat că livrările sale au crescut cu 1,3%, până la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116 ani…

- Anul 2020 este vazut drept un moment de cotitura pentru industria auto europeana, in contextul in care respectarea țintelor de emisii va juca un rol determinant in strategiile producatorilor de pe Batranul Continent. Analiștii susțin ca subvenționarea achiziției de mașini electrice in Europa este o…

- Producatorii auto de masini de lux Mercedes-Benz, BMW si Audi au raportat cresteri semnificative ale vanzarilor in noiembrie, dupa ce evolutiile din ultimele luni au fost sub asteptari, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Cererea solida din China, SUA si Germania a dus luna trecuta la o crestere record…

- Industria auto trece prin cea mai mare transformare din istoria sa. Sute de mii de oameni raman pe drumuri, din cauza revoluției mașinilor electrice Producatorul automobilelor marca Mercedes-Benz a anuntat vineri ca va demara un plan de reducere a costurilor care se va traduce prin eliminarea a cel…

- In varsta de 96 de ani, fostul sef al diplomatiei americane in timpul presedintiei lui Richard Nixon este considerat a fi un artizan al apropierii istorice intre cele doua puteri la inceputul anilor 1970.Intr-o conferinta organizata de grupul media Bloomberg, el si-a exprimat ingrijorarea…

- Toti specialistii spun ca VW nu are cum sa produca aceste masini in UE pentru ca in Europa marca germana nu are nici o capacitate de a produce acumulatori auto. Drept umare in uzinele mai vechi SAIC Volkswagen urmeaza sa fie dezvoltate noile masini electrice precum ID3 sau ID5, modele…

- Avansul celei mai mari piete auto europene s-a datorat redresarii vanzarilor de masini echipate cu motoare diesel si cererii mai ridicate din partea companiilor. Inmatricularile in octombrie 2018 au fost afectate de introducerea procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Luna trecuta,…

- Grupul nipon este in cautarea unor potentiali cumparatori pentru uzinele sale din Marea Britanie si Spania, a informat Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, scrie Agerpres. Intr-un comunicat al Nissan ca reactia la aceasta informatie se arata ca: "In acest moment…