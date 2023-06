Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz Group, un partener de lunga durata al Renault in productia de camionete, nu va participa la proiectul vehiculului electric FlexEvan al companiei franceze si se va concentra in schimb pe propriul sau vehicul electric premium, VAN.EA, au declarat doua surse citate de Reuters.FlexEvan,…

- O lege ce pare clar cu dedicație, pentru ca, in mare masura, afecteaza doar Romsilva și introduce privatizarea managementului padurilor statului, da naștere la numeroase suspiciuni, deoarece proiectul a fost inaintat de Guvern, imediat dupa votul negativ al Austriei privind aderarea noastra la Schengen…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a transmis, joi, o serie de precizari pe care le considera importante cu privire la „Legea privind prevenirea separarii copilului de familie". Mirela Adomnicai a spus ca in ultimele zile a observat o incercare de manipulare a opiniei publice din ...

- Letonia ne poate ajuta sa devenim mai aproape de Uniunea Europeana. Prim-ministrul Dorin Recean a discutat subiectele de cooperare bilaterala cu ambasadorul Uldis Mikuts. Cooperarea in domeniul securitații cibernetice și combaterea dezinformarii s-au numarat printre chestiunile cheie abordate la intrevedere.…

- In Franta, din ce in ce mai multi tineri se alatura protestelor fata de legea de reformare a sistemului de pensii in semn de solidaritate cu parintii lor. Ultimele proteste s-au terminat cu violente si confruntari cu fortele de ordine.

- Marcile chineze precum Haval, Chery si Geely reprezinta acum aproape 40% din vanzarile de masini noi ale Rusiei, arata datele agentiei de analiza Autostat si companiei de consultanta PPK, in crestere de la mai putin de 10% in ianuarie-februarie 2022, profitand de oportunitatea lasata de iesirea unor…

- Cooperarea SUA, Marea Britanie, Australia (AUKUS) in domeniul submarinelor nucleare va genera un risc grav de proliferare nucleara și un impas in sistemul internațional de neproliferere nucleara, a declarat Mao Ning, purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe. Potrivit acesteia, proiectul…