Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul german de automobile premium a anunțat oficial ca parasește piața auto din Rusia. Acest anunț vine dupa ce alte doua nume importante din industria auto, Renault și Nissan, s-au retras la randul lor din aceasta țara. Subsidiarele deținute de Mercedes-Benz in aceasta țara vor fi vandute…

- Mercedes-Benz a anunțat, miercuri, ca se retrage de pe piața ruseasca și ca iși va vinde acțiunile din serviciile financiare și industriale unor investitori locali, relateaza Reuters. Compania este cel mai recent producator auto care parasește Rusia, dupa declanșarea invaziei lui Putin.

- Producatorul auto Geely, din China, ar putea prelua o deținere de control la unitatea de motoare termice a Renault, conform Reuters. Asta inseamna ca structura din Uzina Dacia de la Mioveni care se ocupa de motoarele termice va fi controlata indirect de chinezi. Luca De Mateo, directorul executiv al…

- Luni, Dmitri Medvedev, a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram , in care susține ca bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene sunt „doar primul episod”. De asemenea, el spune ca e necesara inlaturarea regimului de la Kiev. „Statul ucrainean, in actuala configurație, cu regimul politic nazist,…

- Aliații lui Alexei Navalnii au anunțat ca vor reinființa o rețea de grupuri pe teritoriul Rusiei.„Majoritatea care doarme s-a trezit, Putin insuși l-a trezit. Este timpul sa ne refacem rețeaua pentru a lupta impotriva mobilizarii și a razboiului", a declarat Ivan Jidanov, fost director al Fundației…

- Tensiunea este din ce in ce mai mare in spațiul ex-sovietic. Dupa razboiul din Ucraina și conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, miercuri au avut loc ciocniri la granița dintre Kirghizstan și Tadjikistan, potrivit Reuters. Forțele de frontiera din Kirghizstan au raportat miercuri mai multe schimburi…

- Miercuri, viceministrul apararii din Polonia, Marcin Ociepa, a declarat ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia in urmatorii 3 pana la 10 ani”, ceea ce justifica investitiile semnificative ale tarii sale in aparare, transmite EFE și Agerpres . Astfel, in cadrul unui interviu publicat de cotidianul…

- Deputatul rus Mihail Seremet, care reprezinta Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014) in Duma de Stat a propus marti intr-un interviu acordat agentiei oficiale de presa RIA Novosti crearea „unei asociatii voluntare de state suverane” dupa modelul URSS pentru a contracara ceea ce el a…